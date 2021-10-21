Врач назвала необходимую суточную дозу витамина C

По словам врача, суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз, сообщает zakon.kz.

Витамин C необходим для поддержания иммунитета, поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе, особенно в периоды сезонных заболеваний, пишет Лента.ру.

Суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 миллиграммов. Для того, чтобы обеспечить эту дозу, достаточно потреблять овощи и фрукты. Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно, — рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.

Однако это не касается ситуаций, при которых организм испытывает разного рода перегрузки, в том числе во время болезни. В таких случаях потребность в витамине С возрастает. Врач отметила, что такую большую дозу витамина C получить из продуктов питания сложно, поэтому приходится прибегать к аптечным препаратам.

В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека), — объяснила Залетова.

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