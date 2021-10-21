Увеличен период господдержки МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики

Для того, чтобы охватить государственной финансовой поддержкой как можно больше представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, Министерство национальной экономики РК инициировало поправки в части увеличения сроков субсидирования. Правительство РК приняло их постановлением №737 от 13 октября 2021 года.

Со своей стороны АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на два месяца (с 1 июля по 31 августа) увеличил период, за который начисляются субсидии по проектам предпринимателей МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики. Теперь общий период начисления субсидий составляет пять месяцев - с 1 апреля 2021 года до 31 августа 2021 года. Под действие постановления попадают предприниматели, соответствующие 93 ОКЭДам, перечисленным в Правилах субсидирования части ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025".

Наша компания попала в сложное положение из-за того, что наши клиенты и партнеры перестали, в связи с карантинными мерами, транспортировать свои грузы. Возвращать займ банку мы должны были несмотря на отсутствие поступлений. Обращение за господдержкой в Фонд "Даму" позволило нам снизить кредитную нагрузку: мы стали платить не 14% годовых, а только 6%. И наша компания продолжает работать и сейчас, - рассказал о своей ситуации генеральный директор ТОО "НУРТАУ-А" Дуйсенгали Айганатов.

Наш образовательный центр закрылся одним из первых во время локдауна сразу на шесть месяцев, и государственная поддержка нам очень помогла. Хочу отметить, что она была предоставлена очень быстро и не было волокиты, для бизнесменов это очень важно, - поделилась своим мнением Зарема Дадаева, руководитель ИП "Бегемотик".

Фонд "Даму" выполняет возложенные на него задачи по реализации мер государственной поддержки пострадавших секторов экономики в период пандемии. Мы оптимизировали бизнес-процессы и упростили процедуры подачи заявок для предпринимателей, унифицировали конечную ставку на заемщика с учетом применения инструмента субсидирования на уровне 6%, а также исключили ограничение поддержки по приоритетным секторам экономики, ввели портфельное субсидирование и гарантирование для микробизнеса. Итого, на 1 сентября 2021 года в рамках Комплексного антикризисного плана правительства через Фонд "Даму" была оказана финансовая государственная поддержка 19 357 проектам на общую сумму кредитов 823 млрд тенге, - поделился основными цифрами заместитель председателя правления Фонда "Даму" Фархат Сарсекеев.

Напомним, что в соответствии с поручением главы государства от 1 сентября 2020 года был создан Комплексный план по восстановлению экономического роста. В нем установлен срок приема списков заявок и период, в который поддерживаются представители МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики. В их число, в частности, вошли субъекты МСБ, работающие в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса, туристические агентства, кинотеатры, фитнес-центры, техобслуживания и ремонта транспорта, дошкольного и начального образования и другие.