Авто каршеринга врезалось в грузовик - видео жуткого смертельного ДТП

В Алматинской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с автомобилем каршеринга и грузовиком, передает zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Instagram-паблике, автомобиль каршеринга на большой скорости врезался в грузовик "Газ-52".

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Как уточнили в областном департаменте полиции, авария произошла 21 октября около 01:00 на 12 км автодороги Алматы-Талгар - в пос. Бесагаш.

21-летний водитель автомашины Volkswagen Polo, следуя в восточном направлении, допустил столкновение со стоящей на обочине грузовой автомашиной "Газ-53". В результате ДТП 17-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте, а водитель с различными травмами госпитализирован в областную больницу Алматы. По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, назначены экспертизы. пресс-служба ДП Алматинской области