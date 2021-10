В одном из ресторанов Китая произошел взрыв

В Китае при взрыве газа в ресторане города Шэньян погиб человек, еще 33 пострадали, передает zakon.kz.

На размещенных в Сети видеороликах видно, что при взрыве несколько зданий получили сильные повреждения. В одном из них полностью разрушены три этажа. Сильно пострадал городской автобус. У него ударной волной выбило стекла.

Кроме того, пострадали автомобили, припаркованные рядом.

Городское пожарное управление направило к месту происшествия более 100 машин. Ведутся поисково-спасательные операции.

По Центральному телевидению Китая прошла информация, что вечером в среду в этом районе проводился ремонт газопровода, подача газа в ресторан была приостановлена и возобновилась только в четверг утром. Власти пока не дают какой-либо информации о возможных причинах взрыва и о том, связан ли он с ремонтными работами. Расследование продолжается.

At least one person was killed and 33 were injured in a gas #explosion in a restaurant in #Shenyang, Northeast #China’s Liaoning Province on Thu. The injured have all been sent to hospital and an investigation is underway.#沈阳 #太原南路 #南七马路 #饭店 #爆炸 #中国 #共产党 pic.twitter.com/eSba1DFGeP