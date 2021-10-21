Более 27 млн тенге похищено при реконструкции дорог в Костанае

Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт хищения более 27 млн тенге при реконструкции дорог в Костанае, сообщает zakon.kz.

Зачастую хищения бюджетных средств в сфере ремонта автомобильных дорог совершаются путем невыполнения или некачественного выполнения установленного объема работа, а также путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ. Один из таких фактов пресечен территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области. По данным следствия, между подрядчиком ТОО "Galara" и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная был заключен договор реконструкции улицы Набережная на сумму более 612 миллионов тенге, - рассказали в АФМ.

Как выяснилось, генеральный директор ТОО "Galara" при пособничестве инструктора отдела ЖКХ предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным (по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы).

На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге. Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы, - добавили в АФМ.