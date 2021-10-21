Казахстанские гимнасты хорошо провели квалификацию чемпионата мира

В Японии продолжается Чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщает zakon.kz.

На этих соревнованиях медали пока не разыграны, так как идут квалификационные мероприятия. В отборочных состязаниях казахстанские спортсмены добились неплохих результатов, пробившись сразу в четыре финала. Такое достижение – хороший показатель для молодых спортсменов.

4 финала на мировом первенстве – это впервые в истории нашей гимнастики. Лидер команды Милад Карими в многоборье занял 16-е место из 24 участников. Он же отличился в двух других дисциплинах: 4-е место в вольных упражнениях и на перекладине остановился на третьей строчке. Еще один финал в активе Наримана Курбанова, в упражнениях на коне спортсмен занял 6-ю позицию. Анализируя выступление Милада Карими в соревнованиях по многоборью, учитывая его сильные и слабые стороны, тренерский состав решил снять его с финала по многоборью, сконцентрировав все его возможности для победы в финалах на вольных упражнениях и перекладине, - сказал Александр Ким, главный тренер сборной Казахстана по спортивной гимнастике.

Таким образом, 23 октября, в субботу, в программе Чемпионата мира можно увидеть казахстанцев:

Вольные упражнения (Милад Карими) – начало – в 13:10 (Нур-Султан).

Конь (Нариман Курбанов ) – 14:50 (Нур-Султан).

Куандык Шынасилов