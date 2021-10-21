Дома дружбы не должны превращаться в залы торжеств - Токаев

Дома дружбы не должны превращаться в залы торжественных заседаний, а должны принимать людей от народа, которые могли бы в практическом плане обсуждать возникающие проблемы, заявил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Таким ситуациям, как бытовому конфликту в поселке Шорнак необходимо уделять внимание. В Туркестанской области нужно открыть Дом дружбы. Такие дома были открыты практически во всех областях. Эти Дома дружбы не должны превращаться в залы торжественных заседаний. Дома должны принимать экспертов, людей от народа, которые могли бы в практическом плане обсуждать возникающие проблемы, - поручил на расширенном заседании Совета АНК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

25 июля 2020 в поселке Шорнак Туркестанской области произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был предотвращен участковым инспектором, прибывшим на место происшествия.

На следующий день в поселке стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Отдельные лица стали распространять провокационные призывы к разжиганию национальной розни и ложную информацию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены провокаторы.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан