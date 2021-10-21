Один из титулованных российских волейболистов дисквалифицирован

Игрок сборной России Дмитрий Мусэрский получил дисквалификацию на девять месяцев, сообщает zakon.kz.

Положительный результат дал его допинг-тест, который он сдал еще 9 лет назад. В результате перепроверки теста было обнаружено запрещенное вещество, сообщается на сайте японского клуба "Сантори Санебернз", членом которого он является.

Дисквалификация будет отсчитываться с 5 апреля 2021 года, а срок завершения дисквалификации – 4 января 2022 года.

32-летний Дмитрий Мусэрский – олимпийский чемпион, чемпион Европы, победитель Кубка мира, Мировой лиги и Лиги наций.

Куандык Шынасилов