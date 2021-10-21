Ветераны СКО выступили с призывом к вакцинации от COVID-19

Ветераны Северо-Казахстанской области обратились к соотечественикам с призывом к вакцинации от COVID-19.

Они отметили, что с прошлого года привычный уклад жизни людей по всему миру был нарушен глобальной пандемией коронавируса COVID-19.

Страшная болезнь унесла жизни и нанесла существенный вред здоровью тысяч наших соотечественников. Сохраняющиеся ограничения не дают нам сегодня возможности жить полноценной жизнью. Благодаря профессионализму и высокой социальной ответственности учеными разных стран были созданы вакцины, эффективно защищающие здоровье людей от COVID-19, - отмечено в заявлении.

Сама мировая история различных эпидемий подтверждает тот факт, что только вакцинация является единственно верным и научно обоснованным способом победить пандемию.

В нашей стране в феврале 2021 года начата массовая, добровольная вакцинация граждан. Созданы все условия для ее бесплатного прохождения, без каких-либо ограничений. Однако темпы вакцинации в нашем регионе остаются крайне низкими: на сегодняшний день только 62% от подлежащего числа граждан прошли полный курс вакцинации. Особую тревогу вызывает тот факт, что эпидемиологическая ситуация в нашей Северо-Казахстанской области нестабильна, регион находится в "красной" зоне. По данным Управления здравоохранения, ежедневно растет заболеваемость и госпитализация пациентов с COVID-19. За последние две недели отмечается рост заболеваемости в 1,6 раза (с 1054 до 1717 случаев), - говорится в публикации.

Сегодня в инфекционных стационарах региона находятся 787 пациентов.

Из них 65% - это лица старше 61 года. Это объясняется тем, что данная категория граждан в силу ослабленного здоровья и имеющихся сопутствующих заболеваний входит в группу риска. С начала пандемии в нашей области зарегистрировано 266 летальных случаев от COVID-19. Из этого числа лица старше 61 года составляют 78%. Безопасность и эффективность вакцины сегодня доказана неопровержимыми фактами: 99% пациентов, находящихся на лечении в инфекционных стационарах, не привиты. Установлено, что те, кто вакцинирован, переносят болезнь в легкой форме и меньше других подвержены риску заражения, - добавили ветераны.

Очевидно, что все мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Как представители старшего поколения, мы призываем вас прислушаться к мнению ученых и работников медицины, ведь их советы подкреплены реальными научными исследованиями и большим практическим опытом. Особенно мы обращаемся к тем землякам, у кого родные и близкие - люди пожилого возраста. Сохраните жизнь и здоровье тех, кого вы любите и кто вам небезразличен! Мы обращаемся к представителям старшего поколения. Вы всегда были и будете примером для нашей молодежи. Проявите свою сознательность и благоразумность! Мы призываем вас не откладывать вакцинацию, сделать прививку от COVID-19 в самое ближайшее время, тем самым обезопасив себя и своих близких от риска тяжелого заболевания, - заключили они.