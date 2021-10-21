Мы должны искать героев в настоящее время - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК поддержал проект "Герои среди нас" по популяризации современных героев-казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе заседания генеральный продюсер телеканала Balapan Сандугаш Кенжебаева отметила, что для воспитания патриотизма нужна визуальная национальная символика, национальные образы.

В настоящее время по стране реализуется проект "Біздің батырлар", "Герои среди нас", по популяризации современных героев-казахстанцев на билбордах улиц. Думаю, таких проектов должно быть больше. Ведь дети впитывают в себя то, что видят, – сказала Кенжебаева.

По ее словам, побуждающие к добру и патриотизму образы и изображения должны быть на стенах в детских садах, школах, на обложках учебников, тетрадей и дневников.

Предложение о таких проектах поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Это, я считаю, хорошее предложение. Действительно, изучая историю, знакомя наших детей с мифами прошлого, национальными героями, мы должны искать героев в настоящее время. Это очень важно. Поддерживаю данную инициативу. Думаю, профильное министерство займется решением этого вопроса. Программы должны быть очень динамичными, интересными, привлекательными, на государственном и русском языках, – подчеркнул глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан