В столице пройдет сельскохозяйственная ярмарка СКО

23-24 октября в Нур-Султане пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием предпринимателей из Северо-Казахстанской области.

Регион представит более 100 видов качественной и экологически чистой сельхозпродукции. Участие в ярмарке примут порядка 110 лучших производителей.

СКО привезет в столицу более тысячи тонны сельхозпродукции. Покупатели смогут приобрести мясо и колбасные изделия, картофель и другие овощи, молоко и молочные продукты, муку, макаронные и кондитерские изделия, мед, куриные яйца и рыбу.

Цены будут на 15-20% ниже рыночных.

Продукцию североказахстанские производители представят на площадке возле ТРЦ "Хан Шатыр" (пересечение улиц Туран и Д.Кунаева).

Ярмарка будет проходить с 9:00 до 18:00.