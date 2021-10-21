В Алматы обновили прогноз по коронавирусу

Санврачи в Алматы дали прогноз по коронавирусу на конец октября, сообщает zakon.kz.

Всего с начала года в городе зарегистрировано более 156 тысяч случаев КВИ.

Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин уточнил, что в Алматы заболеваемость КВИ продолжает снижаться.

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Сдерживающим фактором являются ограничительные меры, однако мегаполис по-прежнему находится в "красной" зоне.

На пресс-конференции Бекшин отметил, что в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом начато планомерное ослабление ограничительных мероприятий.

За последние сутки зарегистрировано 312 новых заражений COVID-19 среди горожан. Причем на пике четвертой волны, вызванной "дельта-штаммом", регистрировалось до 1700 случаев в сутки.

При сохранении существующего темпа снижения заболеваемости на конец месяца прогнозируется менее 300 случаев в сутки. Соответственно, продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости - на 100 тыс. населения - с 121,6 неделю назад до 113,9 случая, - уточнил он.

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По его мнению, причиной стабилизации заболеваемости стало нарастание иммунной прослойки населения, которая на сегодня составляет 54% (вторым компонентом вакцинированы 45,8% от официальной численности населения +7,9% переболевших с начала года).

Кроме того, снижению случаев КВИ способствовал запрет на ограничение посещения общественных мест больными КВИ и контактными.

На уменьшение передачи инфекции повлияла также работа проекта Ashyq и административные меры в отношении нарушителей домашнего карантина, запрет очного режима работы непривитых сотрудников или без ПЦР.

У нас по-прежнему достаточно высокий уровень невакцинированных жителей на фоне высокой плотности населения и продолжающейся внутренней миграции. Граждане продолжают нарушать ограничительные меры, не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию, а также отдельные предприниматели формально соблюдают требования системы Ashyq, - сказал главный санврач.

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