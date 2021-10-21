Правила работы постов транспортного контроля изменили в Казахстане

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 13 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в правила организации работы постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Проведение транспортного контроля сотрудником ПТК обеспечивается в следующем порядке:

останавливает транспортное средство (грузовые автомобили, специализированные и специальные автомобили, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили) путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство жезлом с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку, либо требует от водителя транспортного средства, стоящего в полосе отвода автомобильной дороги, проехать на ПТК для проведения транспортного контроля;

включает видеожетон;

подходит к транспортному средству, представляется, разъясняет причину остановки транспортного средства и предъявляет по требованию водителя, для ознакомления и установления фамилии и должности, служебное удостоверение либо идентификационную карту без его передачи водителю;

за исключением документов, зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами, запрашивает:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством или временное удостоверение, выданное взамен него, с документом, удостоверяющим личность водителя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов; свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство, либо электронный документ из сервиса цифровых документов; путевой лист; документы на перевозимый груз (товарно-транспортную накладную, сопроводительные и разрешительные документы); документы на перевозку пассажиров (разрешительные документы на международные перевозки, свидетельство на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, билетно-учетный лист (при регулярных перевозках), копии лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении и приложения к нему, бортовой журнал (при нерегулярных перевозках), список пассажиров (при нерегулярных перевозках), копию письменного договора между заказчиком услуг и перевозчиком на нерегулярные перевозки); карточку каждого водителя на электронный тахограф или диаграммные диски, в том числе за 28 предыдущих календарных дней предшествующей недели, распечатку информации с тахографа, сертификат о проверке тахографа, свидетельство о периодической проверке тахографа, при выходе тахографа из строя записи режима труда и отдыха на обороте распечатанной с тахографа бумаге или регистрационный лист; у пассажиров - проездные документы, багажные квитанции.

После чего осматривает:

наличие тахографа, его использование, а также наличие табличек и его содержание:

считывает информацию с тахографа;

передает документы находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта;

с использованием измерительного инструмента, а также весоизмерительного оборудования стационарного типа или переносных мобильных весов проводит измерение фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства.

В случае невыполнения водителем требования об остановке транспортного средства либо о предоставлении необходимых документов для проверки, либо о проведении измерения фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства сообщает сотруднику ПТК, находящемуся в помещении или в салоне спецавтотранспорта, данные транспортного средства и водителя (при наличии) для возбуждения дела об административном правонарушении в порядке и сроки, предусмотренные КоАП, - говорится в документе.

Основаниями для остановки автотранспортного средства по требованию сотрудника ПТК являются:

проезд автотранспортного средства с превышением весовых и габаритных параметров автотранспортных средств, установленных на территории республики; отсутствие разрешений или уведомлений, наличие которых необходимо при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы; несоблюдение маршрута или графика движения при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы; неисполнение уведомления, выданного на таможенной границе Евразийского экономического союза; проверка требований, установленных для перевозки пассажиров, багажа, грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, между пунктами, расположенными на территории РК, за исключением перевозки автотранспортными средствами, временно ввезенными на территорию республики; несоблюдение порядка проезда через специальное автоматизированное измерительное средство; отсутствие регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа деятельности по перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, а также оказанию услуг специальными автомобилями.

Как отмечается, основание для остановки автотранспортного средства, предусмотренное подпунктом 5, распространяется на иностранные автотранспортные средства, находящиеся на территории страны более пяти календарных дней.

Вместе с тем сотрудникам ПТК запрещается остановка автотранспортного средства по основаниям, не предусмотренным частью первой настоящего пункта.

Приказ вводится в действие с 31 октября, за исключением ряда абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года.