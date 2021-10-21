В Алматы открылся международный университет De Montfort University Kazakhstan

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с ректором De Montfort University Kazakhstan Джеймсом Паундером. Стороны обсудили перспективные планы работы.

Так, в программу обучения будут интегрированы специальности по ИТ, креативным индустриям. Этим направлениям уделяется особое внимание в Стратегии развития Алматы до 2050 года.

Это первый полностью иностранный университет, получивший лицензию на обучение в Казахстане и созданный для внедрения лучших образовательных стандартов. Выпускникам будет присуждаться степень университетом DMU Лестер, Великобритания.

Наша молодежь теперь имеет возможность получить высшее образование в престижном вузе, не выезжая из Алматы. Интерес большой - на первый курс претендовали 700 абитуриентов. Поступили 145 студентов на бакалавриат. Со следующего года откроется магистратура, - отметил Сагинтаев.

"Открытие международного вуза ставит Алматы в линейку мировых образовательных городов. Начавшийся полгода назад процесс создания университета с мировым именем завершился. Казавшаяся мечтой идея успешно реализована", - сообщил аким на своей странице в социальной сети Facebook.

Преподавание в De Montfort University Kazakhstan ведется посредством сочетания лекций, неформальных семинаров, практических занятий, мастер-классов, дискуссий и онлайн-обучения. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели международного уровня. В обучении используются реальные бизнес-кейсы и учебные ситуации, способствующие углубленному развитию практических навыков будущих менеджеров и предпринимателей.

Основные модули программ университета: "Принципы финансирования бизнеса", "Развитие предприятия", "Познание и развитие себя для профессионального успеха", "Бизнес в разных культурах", "Стратегический менеджмент", "Лидерство и культура в организационных контекстах", "Управление проектами", "Международный маркетинг".

Университет намерен построить собственный кампус мирового уровня в Алматы, сумма инвестиций составит 20 млн долларов.