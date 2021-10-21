Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Алматы

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы из-за сильных осадков, передает zakon.kz.

22 октября в Алматы временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ночью и утром 23 октября (суббота) туман, на дорогах гололедица, - сообщили в пресс-службе ДЧС города со ссылкой на штормовое предупреждение.

При ухудшении погоды в ведомстве убедительно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, автомобилистам и пешеходам - быть предельно внимательными и осторожными.

В условиях гололеда на трассе соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении маневров на дороге! По возможности ограничить дальние поездки. пресс-служба ДЧС Алматы