В Казахстане возобновят ветеринарно-санитарный контроль

Министерство сельского хозяйства подготовило проект Указа Президента РК, которым вносятся изменения в Указ от 26 декабря 2019 года "О введении моратория на проведение проверок, профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", сообщает zakon.kz.

В частности, добавляется подпункт о том, что центральные государственные и местные исполнительные органы в период моратория могут проводить проверки, профилактический контроль и надзор с посещением в целях проведения отбора проб объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора для их диагностики или ветеринарно-санитарной экспертизы, а также ветеринарно-санитарного контроля и надзора за безопасностью пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору.

Как указывается в пояснительной записке к документу, эпизоотическая ситуация в стране на фоне продолжительной напряженной эпидемиологической обстановки представляет потенциальный риск ухудшения.



Так, в этом году зарегистрировано 17 случаев сибирской язвы среди населения 6 областей (8 месяцев 2020 года - 4 случая).

Следует отметить, что на территории республики 6 из 17 случаев заболевания людей были зарегистрированы в третьей декаде августа (с 22 по 31), из них в Туркестанской области - три случая, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях и г. Шымкент - по одному случаю сибирской язвы, - отмечает Минсельхоз.

Как было установлено во время эпидемиологического расследования, причиной роста заболеваемости сибирской язвой среди населения послужило участие заболевших в вынужденном забое сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, лошадь) без ветеринарного освидетельствования.

Таким образом, путями и факторами передачи сибирской язвы явился контакт в ходе забоя и разделки туш больных сельскохозяйственных животных.

Вышеуказанные риски усугубляются действием моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в отношении субъектов малого предпринимательства до 1 января 2023 года, введенного Указом, в целях улучшения условий для развития малого предпринимательства. При этом основной долей объектов контроля в области ветеринарии являются субъекты малого и микропредпринимательства, - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, в результате действия моратория на проведение проверок и профилактического контроля ветеринарные инспекторы не имеют возможности осуществления проверки птицефабрик и других животноводческих предприятий. Соответственно, ими не могут быть выданы рекомендации и предписания об устранении нарушений.

К примеру, в ходе эпизоотического обследования птицефабрик во время регистрации вспышек ВПГ были выявлены общие нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм.

В частности, недостатки в технологических схемах подачи кормов и воды в птичники допускали доступ диких птиц, собак и кошек (система вентиляции и подача кормов/воды). Более того, не была проведена вакцинация птиц против ВПГ в связи с поздними сроками планирования и поставки вакцины.

При своевременном устранении вышеуказанных нарушений было возможным предупредить широкое распространение данной болезни в организованных предприятиях, - отметили в МСХ.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.