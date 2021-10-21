ДТП с перевертышем в Алматы - пострадала беременная женщина

В Алматы произошло ДТП с перевертышем, в котором пострадала беременная женщина, передает корреспондент zakon.kz.

Авария произошла в мкр. Шанырак-2 - на пересечении улиц Култегина и Жанкожа батыра.

Как рассказали очевидцы происшествия, по ул. Култегина в восточном направлении двигался Hyundai Accent, который совершил левый поворот на ул. Жанкожа батыра (поворот налево - главный). В этот момент по ул. Жанкожа батыра в южном направлении двигался автомобиль Lexus RX 300, за рулем которого находилась беременная женщина. Она, видимо, не поняла, что на данном перекрестке она должна была уступить дорогу водителю Accent. Водителям двух автомобилей не удалось избежать столкновения. От удара Hyundai развернуло в обратную сторону, а водитель Lexus потеряла управление, в результате чего кроссовер опрокинулся на бок, а после - на крышу.

В результате ДТП пострадала беременная женщина, которую госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются оформлением ДТП.