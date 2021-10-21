Как проходят реконструкция крупнейшей автомагистрали западного региона

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую и Атыраускую области проинспектировал ход реконструкции автодороги "Актобе – Атырау – Астрахань", передает zakon.kz.

Общая протяженность автодороги составляет 897 км, в том числе 311 км – по Актюбинской области, 586 км – по Атырауской области. В 2015 году проведена реконструкция на 164 км участка "Атырау – Макат".

В настоящее время ведется реконструкция на 733 км автодороги на участках "Актобе – Кандыагаш", "Кандыагаш – Макат", "Атырау – граница с РФ". Участок "Актобе – Кандыагаш" (96 км) включает 78 км дороги I категории с 4-х полосным движением и 18 км обхода города Кандыагаш II категории с 2-х полосным движением. До конца года здесь планируется обеспечить проезд по новому покрытию на 18 км, – отмечается в информации пресс-службы премьер-министра РК.

Так, на участке автодороги "Кандыагаш – Макат" (360 км) ведутся завершающие работы по укладке асфальтобетона и обустройству дороги. В 2021 году запланировано полностью обеспечить проезд по новому покрытию на всей протяженности участка. Путь из Актобе в город Атырау сократится вдвое. Раньше водителям из-за неудовлетворительного состояния участка "Актобе – Атырау" приходилось ехать в соседний регион через Уральск, проезжая дополнительно около 500 км.

Участок "Атырау – граница с РФ" (в направлении города Астрахань) общей протяженностью 277 км является дорогой республиканского значения III категории, построенной в 1970-х годах с нагрузкой на ось 8 тонн. В связи с возросшей интенсивностью движения большегрузных транзитных транспортных средств состояние дороги ухудшилось, – добавили в пресс-службе.

В результате реконструкции до конца года будет обеспечен проезд по 92 км. На остальных 185 км проводится отсыпка земляного полотна, устройство конструктивных слоев дорожной одежды, мостов и труб. Работы планируется завершить в 2022 году.

В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тыс. км автодорог, в том числе 5 тыс. км республиканского значения, 3,4 тыс. км – местной сети. На дорожно-строительных работах задействовано порядка 200 тыс. человек. В текущем году будут завершены работы на 5,1 тыс. км дорог страны. Остальной объем работ является переходящим и будет выполнен в 2022 год, – заключили в пресс-службе.