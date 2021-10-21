Названы признаки "ковидного" кашля

Британские врачи рассказали, как определить кашель, возникающий при заболевании COVID-19, передает zakon.kz.

По словам специалистов, около 68% заболевших коронавирусом жаловались на сухой кашель. Уточняется, что это второй по распространенности симптом COVID-19. Медики отметили, что зачастую "ковидный" кашель бывает глубоким, исходящим из легких, без мокроты, сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что сухой кашель не всегда является признаком коронавируса. Он может быть вызван аллергией, астмой и другими заболеваниями, спровоцирован воздействием сухого воздуха или курением.

Также эксперты подчеркнули, что самостоятельно отличить простуду от коронавируса, опираясь на одни симптомы, очень трудно. В связи с этим они посоветовали не заниматься самодиагностикой, а пройти тестирование.

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