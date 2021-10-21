Аймагамбетов: Никто не вправе отвлекать учителей от обучения детей

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК заявил, что все госслужащие и граждане должны соблюдать нормы закона "О статусе педагога" и не отвлекать учителей от первостепенной их функции - обучение и воспитание детей, передает корреспондент zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что за полтора года за нарушение прав педагогов привлечены к ответственности более 200 разных должностных лиц. Часть из них, по его данным, были уволены, часть - привлечены к адмответственности, штрафам, а также дисциплинарной ответственности.

Вот эту непримиримую позицию по исполнению статуса педагога закона о "Статусе педагога" мы будем придерживаться и впредь. Если речь идет о ситуации в городе Семей, мы свою позицию четко изложили, как только эта информация появилась, мы сначала постарались удостовериться, что эта информация соответствует действительности. И когда мы узнали, что такой вопиющий случай имел место быть, мы высказали свою позицию. Мы провели заседание, привлекли сотрудников, которые привлекали учителей к несвойственным функциям, к административной ответственности, - сказал глава Минобразования.

Он добавил, что в дальнейшем необходимо также привлекать к строгой дисциплинарной ответственности тех, кто нарушает права педагогов.

Мы также направили письма коллегам в регионы, для того, чтобы впредь таких фактов не было. Мы должны понять одно, что есть закон "О статусе педагога", есть четко описанная норма, которая принята и это закон Республики Казахстан и все государственные служащие и граждане Республики Казахстан обязаны соблюдать данное законодательство. Учитель должен заниматься только учебно-воспитательным процессом. Привлечение его к несвойственной функции должно жестко пресекаться. И мы будем в дальнейшем в соответствии с действующим законодательством привлекать к ответственности, предусмотрена дисциплинарная ответственность, административная ответственность, - резюмировал министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан