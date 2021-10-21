Это вопиющий случай - министр об инциденте в школе в Кокшетау

Большинство наших учителей не такие, однако происходят случаи, которые не укладываются в голове. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается случая в Кокшетау. Учитель должен иметь доброе сердце. Учитель должен основываться на гуманистических принципах, любить детей. Те действия, о которых говорится, абсолютно не соотносятся вообще с понятием педагога. Это вопиющий случай и трудно укладывается в голове и воспринимается. Соответствующее решение уже принято, надо работать с такими случаями. Мы говорим о том, что подавляющее большинство наших коллег другие. Вы это знаете, так как у нас много выдающихся педагогов в селах и городах. Они работают в разных условиях. Но, к сожалению, бывают такие случаи, которые не укладываются в голове, - сказал глава МОН РК на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что учительница одной из школ Кокшетау решила нестандартным способом научить первоклассников не забывать тетради дома - она написала на лбу у 12 учеников слово "тетрадь".

Отмечалось, что инцидент произошел 18 октября в школе-гимназии №13. Как отметила директор школы Светлана Ахметжанова, этот учитель имеет 27 лет профессионального стажа. После случившегося с педагогом провели беседу, а затем уволили.

Стоит отметить, что некоторые из родителей за учителя вступились и просили не увольнять педагога. По их мнению, родителям также стоит обратить внимание на воспитание детей и следить за подготовкой к школе.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан