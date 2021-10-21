Группа экспертов по изменению климата заявила о том, что глобальное потепление может привести к эпидемии хронической почечной недостаточности (ХПН) среди миллионов рабочих во всем мире, сообщает zakon.kz.

По словам врачей, на которых ссылаются РИА Новости, хроническое заболевание почек связано с тепловым стрессом, и поскольку ожидается, что в ближайшие десятилетия глобальные температуры будут расти, повышается риск развития этой болезни, в частности, среди рабочих, занимающихся тяжелым физическим трудом.

По мере увеличения количества жарких дней и роста температур все больше рабочих будут сталкиваться с еще более серьезными трудностями в попытке избежать теплового стресса, особенно две трети населения мира, проживающие в тропических и субтропических регионах. Тепловое истощение угрожает средствам к существованию миллионов людей и сводит на нет все усилия по сокращению бедности, - приводит газета слова бывшего члена межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Торда Кьеллстрома.

Как сообщает издание, эпидемии ХПН уже вспыхнули в жарких сельских регионах стран Центральной Америки, например, в Сальвадоре и Никарагуа, где от заболеваний почек стало умирать рекордное число сельскохозяйственных рабочих. Кроме того, врачи наблюдают рост случаев заболевания и в других частях Центральной Америки, а также в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии.