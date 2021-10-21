Женщину после родов вертолетом "Казавиаспаса" доставили из Аксая в Уральск

Решение срочно перевезти 37-летнюю женщину в Уральск врачи приняли во избежание осложнений после родов, передает zakon.kz.

С места дислокации воздушного судна АО "Казавиаспас" в Уральске незамедлительно вылетел вертолет Eurocopter EC-145. На борту находились опытные пилоты в лице командира воздушного судна Кудабаева Асхата и второго пилота Сороколетова Николая. В кратчайшие сроки борт c Уральска долетел до Аксая, где пилотами было определено безопасное место для посадки воздушного судна, в том же месте ожидала бригада скорой помощи в лице акушера-гинеколога и реаниматолога НКЦЭМ, - рассказали в пресс-службе АО "Казавиаспас".

Пациентку транспортировали в течение 45 минут в аэропорт Уральска, откуда она была доставлена в больницу работниками НКЦЭМ.

Полет прошел без происшествий.

Всего за девять месяцев текущего года по линии экстренной медицинской эвакуации воздушными судами АО "Казавиаспас" совершено 629 вылетов. Налет часов составил 1597 час. 49 мин., при этом перевезено 607 больных, проведено на месте 43 консультации и 24 операции работниками НКЦЭМ.