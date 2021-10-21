Премьер Грузии: Саакашвили будет находиться в тюрьме минимум шесть лет

В Грузии исключили досрочное освобождение Михаила Саакашвили, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Освобождение Саакашвили досрочно исключено, он будет находиться в заключении минимум шесть лет, - отметил он изданию ТАСС.

Напомним, экс-президента Грузии задержали 1 октября в Тбилиси, в отношении него было возбуждено уголовное дело о пресечении государственной границы.

Свою вину Саакашвили не признал. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили покинет родину только после того, как отсидит положенный ему тюремный срок.

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Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2013 года.

В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.