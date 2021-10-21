Полицейскому вынесли приговор за неоднократное получение взяток в Атырау

В городском суде №2 Атырау вынесли приговор в отношении бывшего заместителя начальника Управления специализированной службы охраны Атырауской области Жомартова, сообщает zakon.kz.

Полицейский признан виновным в неоднократном получении взяток от подчиненных и приговорен к семи годам лишения свободы.

Оглашение приговора по делу получения и дачи взятки сотрудниками Управления специализированной службы охраны Атырауской области прошло не совсем стандартно. В нем, кроме родственников и представителей СМИ, принял участие бывший коллектив подсудимых, - сообщили порталу "Мой город" в антикоррупционной службе по Атырауской области.

Приговор не вступил в законную силу. Стороны имеют право подать апелляционную жалобу.

На брифинге по итогам девяти месяцев работы Антикоррупционной службы в текущем году было отмечено, что правоохранительные органы возглавляют ТОП-3 коррупционных сфер деятельности. Всего с начала года среди полицейских зарегистрировано 18 случаев коррупционных правонарушений.