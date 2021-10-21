ВОЗ высоко ценит усилия медработников в борьбе с COVID-19 в Туркестанской области

Профессионализм и самоотверженность медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с пандемией, а также усилия руководства области по обеспечению системы здравоохранения ресурсами, позволили сохранить на территории региона низкий темп распространения инфекции и оставаться Туркестану в "зеленой" зоне. Об этом шла речь в ходе встречи с руководителем Странового офиса ВОЗ в Казахстане доктором Кэролайн Кларинваль и акимом области Умирзаком Шукеевым, сообщает zakon.kz.

Делегация ВОЗ посетила духовную столицу тюркского мира, чтобы ознакомиться с эпидемиологической ситуацией и обменяться опытом с медицинскими работниками. Стороны обсудили вопросы реагирования на COVID-19, а также вопросы здоровья населения региона.

Шукеев поблагодарил официального представителя ВОЗ за сотрудничество и всестороннюю поддержку, оказываемую Всемирной организацией здравоохранения Казахстану в период борьбы с пандемией COVID-19.

Мы приветствуем сотрудничество с ВОЗ в вопросах охраны здоровья населения. В регионе запланирован запуск нескольких проектов системы здравоохранения, начиная от строительства уникальной многопрофильной больницы в рамках государственно-частного партнерства по турецкой модели до обучения и повышения квалификации местных медицинских работников за рубежом. В связи с чем экспертная поддержка и научно обоснованная рекомендательная база ВОЗ может стать прочной основой для успешной реализации данных проектов, - отметил аким области.

Кларинваль подчеркнула, что ВОЗ высоко ценит усилия руководства региона в борьбе с COVID-19, а также профессионализм и самоотверженность медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с пандемией.

Мы видим проявление политической воли с вашей стороны лично, а также колоссальные усилия медицинских работников на передовой борьбы с COVID-19, что позволяет сдерживать широкомасштабное распространение инфекции. ВОЗ готова оказывать поддержку и делиться технической экспертизой по таким направлениям, как общественное здоровье, профилактика инфекционных заболеваний и инфекционный контроль (ПИИК), неинфекционные заболевания, ментальное здоровье, управление качеством лабораторий (СМК), мобилизация ресурсов и многое другое, - резюмировала Кларинваль.