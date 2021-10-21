Абаев о нацпроектах и госпрограммах: Есть концептуальная разница в подходах

Во время программы "Открытый диалог" первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев высказался о нацпроектах, сообщает zakon.kz.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о 10 национальных проектах, разработка которых велась в течение года.

Как только вышла новость об утверждении президентом нацпроектов, все задались вопросом: "Где тексты?". И уровень недовольства был словно правительство год скрывает содержание нацпроектов и тайно собирается претворить их в жизнь. Есть определенные процедурные нюансы, логистика. В конце концов через пару дней вся документация оказалась в открытом доступе. После этого весь накал, я думаю, сошел на нет, - заявил Абаев во время беседы.

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Затем он объяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм.

Если посмотреть на содержание госпрограмм и нацпроектов, то тут есть концептуальная разница. Прежде всего в подходах. Мы хотим решить старые проблемы новым способами через четкую приоритизацию мер, через инструменты проектного управления, через цифровую трансформацию. Есть, конечно, и определенная корректировка. Например, нацпроект "Зеленый Казахстан - безопасная страна" - это прямой ответ государства на системные запросы со стороны общества. Ни сиюминутный, а четко оформленный и в рамках баланса общественных интересов. Нацпроекты "Саламатты ұлт" и "Білімді ұлт" - это также ответ на текущую ситуацию, - рассказал первый замруководитель администрации президента.

Он также отметил, что в период пандемии требует корректировки как система здравоохранения, так и отношение казахстанцев к своему здоровью.

Вопрос школы и образования - это вообще ключевой вопрос процветания нации. У нас огромная волна детей, которая уже идет в школы. И, конечно же, им нужно хорошее школьное образование. И без этого любые программы по развитию общества или экономики не имеют смысла. Надо отдельно сказать о том, что концепция слышащего государства в нацпроектах играет важную роль. Она позволила выделить из общественного запроса самое важное и перевести это в политику и реформы, - сказал Абаев.

По его словам, 10 нацпроектов это "главные общественные блага, которые касаются каждого гражданина. И определяют его быт, его чувство удовлетворения от жизни, образования, здоровья, экологии, госуслуг, безопасности и так далее вплоть до качества еды на столе".

Граждане должны это понимать как действие правительства соотносится с их повседневной реальностью. Проекты это гибкий инструмент. Изменить можно будет, наверное, все, кроме ожидаемых результатов и выделенных ресурсов. Помимо этого, если президента не будет устраивать реализация нацпроектов с точки зрения общей политики. то он может корректировать проекты через поручения, - резюмировал Абаев.