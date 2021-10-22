Режиссера-постановщика "Ералаша" подозревают в педофилии

Московские следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского киножурнала "Ералаш" Илье Белостоцкому, сообщает zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, Белостоцкий находится в СИЗО.

Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), которая предусматривает наказание до 10 лет, - уточнил источник.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы, который избирал Белостоцкому меру пресечения, уголовное дело в отношении режиссера "Ералаша" расследует московское ГСУ СК.

О том, что Белостоцкого подозревают в педофилии, стало известно ранее. Утверждалось, что Белостоцкий был задержан еще год назад за развратные действия в отношении несовершеннолетних. В течение этого времени близкие скрывали пропажу режиссера, рассказывая его знакомым, что он якобы тяжело болен и пока не может выйти на связь.