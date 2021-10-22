Более 1,7 тысячи случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 октября 2021 года. Общее количество зараженных за сутки пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 102 человека. В тройке лидеров по заболеваемости КВИ по-прежнему остаются Алматы, Павлодарская область и Нур-Султан, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 924 802 случая.
В Казахстане 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 867 961 человек.
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