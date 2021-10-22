Вашингтон не отступит: Байден высказался о холодной войне с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом он заявил в четверг на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд).

Я много говорил и проводил много времени (в переговорах с председателем КНР) Си Цзиньпином - больше, чем с другими лидерами. Вы слышали, что люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял: мы не отступим, не изменим какие-либо взгляды, - заявил Байден.