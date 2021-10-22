Журналисты рассекретили документы о глобальной катастрофе

Ряд стран пытается смягчить или отменить часть рекомендаций Организации Объединенных Наций (ООН) по сокращению вредных выбросов в преддверии Климатического саммита в Глазго. Об этом говорится в комментариях и замечаниях, которые правительства стран отправили к докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН, сообщает zakon.kz.

Из этого следует, что часть стран не поверили в глобальную климатическую катастрофу, предсказанную ООН.

Утечка документов произошла от журналистов-расследователей британского Greanpeace. Сотрудники "Би-би-си" изучили 32 тысячи правок от государств, компаний и других заинтересованных лиц. Согласно документам, каждое государство преследует свои цели в зависимости от того, насколько рекомендации ООН затрагивают ее экономику, – пишет "Лента.ру"

Отмечается, что Саудовская Аравия, Япония и Австралия хотят добиться от ООН более медленного отказа от ископаемого топлива.

Советник Министерства нефти Саудовской Аравии потребовал переписать доклад МГЭИК и убрать из него призыв к срочному отказу от ископаемого топлива для смягчения последствий климатических изменений. В свою очередь высокопоставленный австралийский чиновник выступил против необходимости закрытия угольных электростанций. Это неудивительно, поскольку Саудовская Аравия – один из крупнейших производителей нефти в мире, а Австралия – ведущий экспортер угля. Также Австралия потребовала убрать из отчета МГЭИК ссылку на анализ о том, как лоббисты ископаемого топлива пытаются замедлить борьбу с изменением климата в Австралии и США, – говорится в информации.

Старший сотрудник близкого к правительству Индии Центрального института горнодобывающей промышленности и топливных исследований предупредил ООН, что отказ от угля приведет к огромным проблемам с электроэнергией. Индия – второй по величине потребитель угля в мире. Также претензии Индии связаны с отказом от ядерной энергетики.

Бразилия и Аргентина – крупнейшие производители говядины и кормовых культур – выступили против уменьшения потребления мяса ради сокращения выбросов парниковых газов. Бразилия обратила внимание на пункт о растительной диете, которая сократит выбросы наполовину. Аргентина потребовала удалить ссылки на призыв снизить потребление мяса и на предложение о введении налога на красное мясо.

Из Швейцарии направлено значительное число комментариев на изменение поправок в части финансовой поддержки небогатых стран для достижения "зеленых" целей. Речь идет о климатической конференции в Копенгагене в 2009 году, по итогам которой развитые страны обязали выделять развивающимся странам 100 миллиардов ежегодно до 2020 года.

Ведущий ученый-климатолог, профессор Университета Восточной Англии Коринн Ле Кере, участвовавшая в составлении трех отчетов МГЭИК, не сомневается в беспристрастности группы.

Лоббистские комментарии войдут в новый отчет МГЭИК, если только будут научно обоснованы. Правительства стран имеют право на свою точку зрения, – отметила она.

С ней согласна одна из кураторов Парижской конференции по климату 2015 года Кристиана Фигерес. По ее словам, МГЭИК должна услышать голоса всех.