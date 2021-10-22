День открытых дверей по вопросам вакцинации прошел в Кокшетау

Акмолинская область третью неделю находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Местными властями принимаются все необходимые меры по предупреждению болезни.

Как отмечают в Управлении внутренней политики, особую тревогу также вызывает снижение темпов вакцинации.

Чтобы развеять все опасения и получить ответы на вопросы населения, Управлением здравоохранения организована встреча ведущих специалистов медицины с населением.

На мероприятии горожане ознакомились с текущей эпидемиологической ситуацией по заболеваемости, получили ответы на интересующие вопросы, а также консультации у профильных специалистов. Кроме того, нескольким пациентам было назначено обследование в организациях здравоохранения.

Наибольшее количество посетивших День открытых дверей – пациенты с неврологическими заболеваниями. Многие из них – c последствиями после COVID-19.

По словам главного внештатного невропатолога, заведующего неврологическим отделением Многопрофильной областной больницы Макшарипа Мартазанова, бороться с постковидными осложнениями намного сложнее, чем вакцинироваться.

Тема, безусловно, набила у людей оскомину, и, тем не менее, без нее, без этой проблемы мы никуда. Постковидный синдром в первую очередь поражает нервную систему. По последним данным, эти случаи встречаются у 80%. Данные нарушения гораздо опаснее и ведут за собой шлейф проблем, с которыми потом к нам обращаются. Со всеми этими последствиями возможно бороться вакцинацией. Другого идеального средства от COVID-19 на земном шаре человечество не придумало, – отметил спикер.

Не упустил возможность получить консультацию у опытных в своей области специалистов и 84-летний житель областного центра Владимир Рыбинский.

Сегодня о коронавирусе идет большая полемика. Люди до сих пор не понимают важность вакцинации. Самое главное, чтобы сохранить себя, семью, окружение, нужно вакцинироваться. Несмотря на свой возраст, я получил обе прививки. Главное – не нужно бояться, – поделился пенсионер.

Там же, на месте проведения встречи во Дворце культуры, был организован и прививочный пункт вакцинации.