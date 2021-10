Раненный Болдуином режиссер находится в критическом состоянии

Стало известно, что раненный Болдуином режиссер Джоэл Соуса находится в критическом состоянии, передает zakon.kz.

Читайте также: Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма

В момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Соуса и 42-летняя оператор Алина Хатчинс.

У Соуса повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Alec Baldwin discharged the firearm that killed the director of photography and put the director in critical condition on the set of #Rust https://t.co/v0NfhZuFlD pic.twitter.com/QKFomlYmAr