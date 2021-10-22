Гузеева рассказала о самочувствии после перенесенного коронавируса 

22 октября 2021, 13:48
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева рассказала, как чувствует себя после выписки из больницы, передает zakon.kz.

Актриса пролежала в больнице с COVID-19 почти месяц.

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По ее словам, она еще не очень хорошо себя чувствует. Телеведущей предстоит некоторое время лечиться и восстанавливаться после болезни.

Лариса Гузеева поблагодарила врачей, которые лечили ее.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

26 сентября Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи оценивали состояние актрисы как тяжелое.

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