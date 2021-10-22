В 68 вузах страны не созданы антикоррупционные комплаенс-службы

Председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов на республиканском совещании с участием ректоров высших учебных заведений страны рассказал о действенных мерах против коррупционных схем и минимизации условий для взяточничества.

Он подчеркнул, что одной из таких мер является внедрение института антикоррупционных комплаенс-служб, призванных выявлять коррупционные риски, разрешать конфликты интересов и обеспечивать соответствие антикоррупционным стандартам.

Также глава ведомства подверг критике формальную работу комплаенс-служб вузов. По его словам, в 68 вузах страны такие службы даже не созданы.

Развитие комплаенс-служб является важной частью формирования антикоррупционной культуры. В связи с этим Ахметжанов призвал всех ректоров создать данный антикоррупционный институт, утвердить антикоррупционные стандарты, а также обратить внимание на антикоррупционное обучение студентов.

Стоит отметить, что в рамках поручения главы государства элективный предмет "Основы антикоррупционной культуры" включен в список предметов многих вузов. Однако, по мнению главы Антикоррупционной службы, реальный эффект от его изучения возможен лишь при включении в список обязательных предметов.