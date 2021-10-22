Сколько снега выпало в Алматы

В Алматы ночью прошел мокрый снег. В Управлении жилищной политики города рассказали о последствиях выпадения осадков, передает zakon.kz

С 22:00 21 октября в Алматы началось выпадение дождя, который с 2:00 22 октября с перерывами перешел в снег, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в предгорных районах выпало 10 см снега, в горной местности – 16 см.





Для борьбы с последствием снегопада на дороги города вышла техника в количестве 537 единиц, в том числе 117 пескоразбрасывателей, и 1073 дорожных рабочих.

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В предгорных и горных районах производится посыпка противогололедных материалов и сметание снега, – добавили в пресс-службе.

В городе продолжаются работы по уборке упавших веток, которые не выдержали тяжесть налипшего мокрого снега. Кроме того, ведется работа по санитарной обрезке поломанных веток, нависших над дорогами и тротуарами.