В каких случаях из резервов правительства и акиматов выделяются деньги

Постановлением Правительства Казахстана от 22 сентября 2021 года внесены дополнения в Правила использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, сообщает zakon.kz.
Так, вводится в действие следующая норма:
В случаях возникновения на территории Казахстана чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также проведения мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного положения центральный уполномоченный орган в области соответствующего вида чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством представляет на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ходатайство о выделении денег из резервов Правительства Республики Казахстан с соответствующими обоснованиями и расчетами.
При этом возникшая чрезвычайная ситуация социального, природного и техногенного характера должна иметь:
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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