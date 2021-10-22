В каких случаях из резервов правительства и акиматов выделяются деньги

Постановлением Правительства Казахстана от 22 сентября 2021 года внесены дополнения в Правила использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, сообщает zakon.kz.

Так, вводится в действие следующая норма:

В случаях возникновения на территории Казахстана чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также проведения мероприятий по обеспечению правового режима чрезвычайного положения центральный уполномоченный орган в области соответствующего вида чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством представляет на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ходатайство о выделении денег из резервов Правительства Республики Казахстан с соответствующими обоснованиями и расчетами.

При этом возникшая чрезвычайная ситуация социального, природного и техногенного характера должна иметь:

региональный или глобальный масштаб;

местный масштаб, если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы двух районов области с нарушением условий жизнедеятельности населения и гибелью свыше 10 человек.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.