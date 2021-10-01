Студент из ВКО победил в олимпиаде "Избирательные системы стран мира"

Ежегодная интернет-олимпиада "Избирательные системы стран мира" среди студентов высших учебных заведений была организована Центральной избирательной комиссией в партнерстве с Ассоциацией вузов Казахстана. В этом году олимпиада была приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Первоначально на участие в олимпиаде подали заявки 354 студента из 37 вузов регионов Казахстана. В ходе отборочного тура студенты прошли онлайн-тестирование для того, чтобы определить уровень знаний по выборному законодательству и избирательным системам Казахстана и зарубежных стран. По итогам данного тестирования жюри отобрало 11 студентов, набравших наибольшее количество баллов.

Они же приняли участие во втором туре интернет-олимпиады. К слову, в число 11 лучших учащихся, которые показали прекрасные знания по выборному законодательству, вошел студент Казахстанско-Американского свободного университета, Вадим Дрепин. Примечательно, что Вадим во втором туре был единственным представителем Восточного Казахстана на олимпиаде.

Подробно о том, как проходила олимпиада, мы решили узнать из первых уст, непосредственно у Вадима. По его словам, на подготовку к конкурсу отводилось несколько дней.

Первый, отборочный тур, прошел в форме тестирования. Там было 45 вопросов. На каждый вопрос давалось по 40 секунд. Очень пригодились знания тех материалов, по которым мы до этого готовились. Вопросы были об основных разновидностях и особенностях избирательных систем стран мира, государств СНГ и Республики Казахстан, – рассказал Вадим.

Во втором туре необходимо было продемонстрировать навыки ведения дебатов по актуальным общественно-политическим вопросам, касающимся избирательных прав граждан и избирательного процесса. В состав жюри, которое оценивало ребят, вошли представители Центральной избирательной комиссии, аппарата ЦИК РК, Ассоциации вузов Казахстана, ведущие ученые и эксперты конституционного и избирательного права.

По словам Вадима, каждому участнику была предоставлена тема, на подготовку к дебатам давалось 10 минут.

За это время мы должны были собрать материал, используя различные источники, записать видео с аргументами на определенную тематику. Мне досталась интересная тема о том, у кого больше влияние на аудиторию – у блогеров или СМИ. Если коротко рассказать о моем втором туре, считаю, что у средств массовой информации влияния на аудиторию все-таки больше. Потому что блогер – это, прежде всего, человек, который ведет свой дневник в интернете, выкладывая видео, текстовые посты, подкасты. Особенность его деятельности в том, что он работает адресно с аудиторией, то есть люди подписались конкретно на него, чтобы получить от него информацию, им важно его субъективное мнение. Блогеры воздействуют на более узкую аудиторию, чем СМИ, ведь журналисты взаимодействуют с населением через радиовещание, телевещание, периодические печатные издания, сайты. Охват у СМИ больше, – поделился мнением Вадим Дрепин.

Национальное жюри оценило выступления участников по разработанным с привлечением профессиональных экспертов и психологов критериям. При этом члены жюри единогласно отметили в выступлениях интеллектуальный и аналитический потенциал, аргументированность и логичность речи всех выступивших студентов. Лучшим был признан Вадим, он набрал во втором туре 122 балла. Главным призом олимпиады для него станет возможность принять участием в Международной молодежной школе "Молодежный парламентаризм как основа устойчивого политического развития и партнерства стран СНГ", которая будет проведена в декабре в Санкт-Петербурге под эгидой Международного института мониторинга развития демократии.

Отметим, что сейчас Вадим Дрепин учится на 4 курсе в КАСУ по специальности "юриспруденция".

Мне очень интересно это направление. Моя мама адвокат, и посмотрев на то, как работа выглядит изнутри, я решил, что тоже хочу этим заниматься. Я обучаюсь на гражданской специализации. В дальнейшем после выпуска из университета я планирую стать юристом на частном предприятии, чтобы набраться опыта, набить руку. Но еще я очень сильно заинтересован в деятельности природоохранной прокуратуры. У нас много проблем с экологией, в частности с загрязнением атмосферного воздуха. Сейчас вместе со своим научным руководителем я работаю над научным исследованием на тему экологии. Возможно, я все-таки свяжу жизнь с природоохранной прокуратурой, – поделился своими планами Вадим.

К слову, помимо юриспруденции парень увлекается еще и философией, социологией, политологией, прикладной психологией, активно занимается развитием ораторского искусства.

Все это в будущем может помочь ему в профессии. Кроме того, Вадим предпочитает вести активный образ жизни, поездки на природу, катания на лыжах, увлекается автомобилями, играет на гитаре, любит принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах. В них он участвует еще со школы.

По словам Вадима Дрепина, главная награда во всех конкурсах – это приобретение новых знаний, навыков, умений.

Желаю всем студентам упорства, потому что любые знания на пустом месте не возникают, их нужно приобретать, интересоваться литературой не только в рамках учебного процесса, но и другими изданиями, перенимать опыт других специалистов. Успех в любой деятельности зависит о нашей инициативы, чем больше ее будет, тем больше человек может добиться, – отметил Вадим.