В ВКО состоялся антикоррупционный слет-форум студентов ТиПО

Молодые активисты приняли участие в Восточно-Казахстанском областном слете-форуме "Саналы ұрпақ – Мәңгілік Ел болашағы", посвященном 30-летию Независимости РК.

Управление образования ВКО совместно с областным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции собрали на площадке Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа студентов, обучающихся в организациях системы ТиПО Восточного Казахстана.

40 представителей колледжей города Усть-Каменогорска смогли принять участие в форуме очно, студенты из других городов и районов – в режиме онлайн.

Слет объединил активистов и руководителей клубов "Саналы ұрпақ", которые, к слову, организованы в каждом колледже региона. Их деятельность направлена на пропаганду правовых знаний и антикоррупционной культуры.

Формирование добропорядочности и антикоррупционной культуры – одно из важных направлений молодежной политики, – отметили организаторы. – Поэтому проведение подобных мероприятий особенно важно – становится возможным сформировать патриотичность и культурную нравственность молодого поколения, а также создать атмосферу неприятия молодежью любых проявлений коррупции. А молодежь, как известно, – будущее страны.

Открывая мероприятие, первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин отметил, что сокращение уровня бытовой коррупции, усиление общественного контроля, повышение доверия граждан к институтам государственной власти призван обеспечить проектный офис "Шығыс – адалдық аланы". И в этом вопросе на молодежь возлагаются не меньшие надежды.

В ходе форума рассмотрены многие вопросы, касающиеся противодействия и профилактики коррупционных правонарушений и воспитания моральных ценностей подрастающего поколения.

Команды всех 76 колледжей подготовили тематические плакаты "Молодежь против коррупции!", "Скажи коррупции – нет!". Участники из Семея – студенты Финансово-экономического колледжа и Педагогического колледжа имени М. Ауэзова – представили видеопрезентации, отразив в них свое отношение к такому социальному злу как коррупция, и с призывом к добропорядочности общества.

Ребята из Урджарского колледжа и ВКУИ имени народных артистов братьев Абдуллиных подготовили сюжетные постановки "Ақ пен қара" и "Молодежь против коррупции!", не только полностью раскрыв тему, но и продемонстрировав свои актерские способности.

Следование правильным жизненным принципам подтвердили выступления с докладами участники дебатного клуба "Алаш ұрпақтары" Усть-Каменогорского политехнического колледжа. Они выразили свою готовность участвовать в формировании антикоррупционной культуры государства и быть честными, добропорядочными гражданами своей страны.

С 2019 года среди колледжей системы ТиПО организована эстафета кубка "Адалдық", который вручается наиболее отличившимся в антикоррупционной деятельности командам. В прошлом году обладателем кубка стала команда "Саналы ұрпақ" Восточно-Казахстанского училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных. В этот раз переходящего кубка удостоились ребята из клуба Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа.

В рамках слета также состоялся торжественный прием первокурсников в ряды добровольного клуба "Саналы ұрпақ".

Самых активных и отличившихся в деле профилактики антикоррупционной культуры молодых людей наградили дипломами и грамотами.