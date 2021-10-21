Погорельцы из Риддера переехали в новые дома

Сейчас новоселы заняты приятными хлопотами, кто-то уже заказал баню, кто-то строит углярку, кто-то планирует как разбить огород.

32 благоустроенных дома со своими приусадебными участками расположились в новом микрорайоне "Ботаника". Сложно поверить, что еще два с половиной месяца назад люди со слезами на глазах смотрели как огненная стихия буквально "пожирает" их дома, оставляя только пепелища. Сейчас же в этих глазах радость от того, что, как и обещали в мае, людей не оставили один на один бедой.

Строительные компании региона в кратчайшие сроки возвели 32 дома, в каждом из которых установлены современные печи отопления и кухонные гарнитуры.

Большое спасибо хочу сказать всем людям, которые помогли, - говорит одна из пострадавших от лесного пожара Анна Исенева. – Прежде всего, президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Он первым откликнулся на нашу беду. Акиму области Даниалу Ахметову, за то, что с первых минут и дней был здесь с нами. Всем людям, строителям, которые стали нам родными – большое спасибо, что не оставили нас в беде, помогли каждому, не оставили без внимания.

Люди, не скрывая радости, строят планы, рассказывают о том, что планируют приобрести в первую очередь. Особенно приятно, отмечают новоселы, что строительные компании успели возвести детскую и спортивную площадки, футбольное поле. Провели центральное освещение, асфальтированную дорогу к домам. Установили автобусные остановки.

Вместе с погорельцами новоселами в новом микрорайоне стали и две многодетных семьи. Застройка микрорайона продолжится. По плану уже в этом году будут разбиты участки под строительство еще 110 домов. В 2022 году по плану еще 110 участков будут выделены для строительства индивидуального жилья и вероятнее всего именно этот, построенный, как говорится, всем миром, район, станет в городе Риддер одним из самых уютных и комфортных.