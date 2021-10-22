Велоклуб "Астана" серьезно усиливается на 2022 год

Казахстанская команда пригласила в свои ряды еще трех иностранных велогонщиков, сообщает zakon.kz.

Состав команды Astana Qazaqstan Теам в новом сезоне пополнят Александр Рябушенко, Симоне Веласко и Мишель Газзоли.

Белорусский гонщик Александр Рябушенко выиграл чемпионат Европы по шоссейным дорогам до 23 лет в 2016 году и через год – "Пикколо Джиро ди Ломбардия", сообщает пресс-служба Astana Qazaqstan Теам. В течение этих четырех лет в World Tour 26-летний велосипедист продолжал развиваться как профессиональный гонщик, набираясь опыта и добиваясь первых важных результатов. В 2018 году он был вторым на этапе Страны Басков в Ицулии, потом выиграл Кубок Агостони, поднялся на подиум на "Гран Премио Читта ди Лугано" и занял четвертое место в дорожной гонке Европейских игр. В 2020 году Александр был третьим на Мемориале Марко Пантани и "Коппа Сабатини".

Итальянский гонщик Симоне Веласко – специалист по однодневным гонкам с хорошим спринтом из сокращенной группы. Среди лучших результатов гонщика можно назвать Trofeo Laigueglia (2019), этап Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2019), этап Tour du Limousin (2021) и третье место на этапе Tirreno-Adriatico (2021).

Молодой итальянский гонщик Мишель Газзоли впечатлил многих специалистов сильными выступлениями на Чемпионате мира по шоссейным дорогам U23, где он финишировал четвертым, и в знаменитой итальянской однодневной гонке до 23 лет Gran Premio della Liberazione.

Куандык Шынасилов