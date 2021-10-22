КПО названа победителем республиканского экологического конкурса

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) вошла в число победителей III Республиканского конкурса "Зеленый офис-2021", получив почетный диплом в ходе торжественной церемонии награждения, прошедшей 22 октября в Нур-Султане.

В конкурсе "Зеленый офис-2021" приняли участие более 100 организаций из сферы образования и здравоохранения, органы государственной власти, международные организации и представительства, промышленные предприятия, финансовые организации и НПО. По итогам конкурса победителями в различных номинациях стали 30 предприятий. Компания КПО была названа победителем в номинации для промышленных предприятий.

Как отметил управляющий представительством КПО в Нур-Султане Канат Нурахметов, КПО расценивает данную награду в качестве высокой оценки достижений компании в области охраны окружающей среды, подтверждающую приверженность руководства и сотрудников непрерывному улучшению системы экологического менеджмента на предприятии.

Компания КПО придерживается принципов устойчивого развития и полностью поддерживает инициативу перехода к "зеленой" экономике.

В ходе освоения Карачаганакского месторождения компанией применяются инновационные технологии, при этом минимизация негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности производства – наши приоритетные задачи, – сказал Канат Нурахметов.

КПО одной из первых компаний-недропользователей в Казахстане поддержала переход к экологической концепции "зеленого офиса", включающей в себя мониторинг экологических показателей, предоставление отчетности и экологическое обучение сотрудников компании.

Компания определила экологическое обучение в качестве приоритетного направления для внедрения "зеленого офиса", поскольку оно способствует трансформации сознания сотрудников, стимулируя бережное отношение к ресурсам компании и повышению лояльности в отношении внедряемых "зеленых" технологий и рабочих методик.

Конкурс "Зеленый офис-2021" проводился по инициативе "Коалиции за "зеленую экономику" и развитие G-Global" при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и офиса программ ОБСЕ.

Цель конкурса – продвижение экологического образа жизни, "зеленых" и низкоуглеродных технологий, распространение лучших практик и технологических решений передового опыта, а также содействие созданию комфортных условий труда для формирования доброжелательного отношения к окружающей среде.