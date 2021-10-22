Аграрии Кызылординской области собрали около 500 тысяч тонн риса

Сегодня аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в праздничном мероприятии "Алтын дән-2021", посвященном подведению итогов осенней уборочной кампании.

В заседании приняли участие депутат Сената Парламента РК Мурат Бахтиярулы, заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимендина, акимы городов и районов, председатель Кызылординского филиала общественной организации "Ассоциация фермеров Казахстана" Омирхан Пашкенов, лучшие представители отрасли и около 250 представителей хозяйств в онлайн-формате.

Глава региона поблагодарила руководителей крестьянских хозяйств, которые, несмотря на трудности кризиса, усердно трудились на полях, получая богатый урожай, и пожелала им хорошего настроения.

У Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева есть поговорка: "Самая надежная валюта – продукты питания". С течением времени значение и роль сельского хозяйства в экономике страны возрастают. В канун 30-летия Независимости аграрии области благодаря своему самоотверженному труду преодолели дефицит воды и все другие трудности, в амбары было засыпано около 500 тыс. тонн риса. Наши аграрии, явившие пример подлинного патриотизма и горячего трудолюбия, достойны любых похвал за тот подвиг, который они совершили, несмотря на жаркую погоду и дефицит поливной воды в июне-июле этого года. Выражаю вам благодарность от имени всех земляков! – сказала Гульшара Абдыкаликова.

В прошлом году в регионе было произведено риса на сумму 143,6 млрд тенге, а за 9 месяцев текущего года – на сумму 118,5 млрд тенге, прирост составил 2,4%. Объем переработки пищевой продукции составил 41,0 млрд тенге, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,5%.

На торжественном мероприятии глава региона остановилась на состоянии реки Сырдарья и отметила нелегкий труд крестьянских хозяйств, в любую погоду самоотверженно трудившихся на посевных площадях.

Я прекрасно знаю, что у всех, особенно у крестьян, есть проблемы с водой. Из-за малого количества воды в Шардаринском водохранилище объем воды, направляемой в низовья реки Сырдарья, снизился, и с 8 сентября по 18 октября текущего года в низовья было сброшено 30 кубометров воды в секунду. С 18 октября объем отпущенной воды увеличился на 20 кубометров, и сейчас идет 50 кубометров в секунду. Мы проводим соответствующую работу с правительством. Большие надежды возлагаются на национальный проект "Жасыл Қазақстан" по улучшению состояния водных объектов. В рамках нацпроекта в области внедряются 237 проектов на сумму 122 млрд тенге, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

На сегодняшний день в рамках проекта "Модернизация ирригационных и дренажных систем" и ремонта гидроузлов "Кызылорда", "Айтек" с 2019 года ведутся работы по восстановлению 15 тыс. га орошаемых земель. До 2023 года поэтапно будут выполнены работы по очистке и ремонту 192 водохозяйственных объектов коммунальной собственности.

Также в Кызылординской области начнется строительство водохранилища на канале Караозек, который будет собирать 775 млн кубометров паводковых вод.

На праздничном мероприятии аким области наградила передовиков, внесших особый вклад в развитие сельского хозяйства. В частности, в Жалагашском районе награжден председатель КХ "Мәдениет" Ахдильда Кыпшакбаев, в городе Кызылорда – посевной бригадир ТОО "Кызылорда Курылыс НК" Айдархан Койшыбаев, в Аральском районе – председатель КХ "Алмат" Жетес Асанбаев, в Казалинском районе – пенсионер отрасли Берик Бейсембаев, в Кармакшинском районе – специалист КХ "Ертлеу" Рустембек Сарсенбаев, в Жалагашском районе – директор ТОО "Тан ЛТД" Имамзада Шагыртаев, директор кармакшинского ТОО "Актобе и К" Нурлан Ыскыбаев, директор ТОО "Мади Кажы" Сырдарьинского района Сейткамал Султанов и другие отличники отрасли.