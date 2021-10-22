Международный технологический форум Digital Bridge пройдет в Нур-Султане

Международный технологический форум Digital Bridge третий раз пройдет в Нур-Султане 28-29 октября.

Тема форума этого года – Digital Era Lifestyle. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин презентует национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки".

Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

В этом году в условиях пандемии мероприятие пройдет в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.

Также в рамках форума состоится торжественное вручение IT-ваучеров на бесплатное обучение в школах программирования студентам, прошедшим конкурсный отбор в рамках программы TechOrda, и сертификатов на финансирование стартапов от Astana Hub в рамках программы Seed Money.

Основные темы деловой программы этого года: развитие венчурного рынка, опыт масштабирования IT-продукта за рубеж, цифровая инклюзия, онлайн-образование, женщины в IT, развитие индустрии GameDev и другие.

Digital Bridge с 2018 года является площадкой для обмена идеями в сфере IT, и уже третий раз объединит технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, государственных деятелей, IТ-специалистов, блогеров и СМИ. На площадке форума участники цифровой экосистемы Казахстана и зарубежные эксперты обсуждают результаты цифровизации страны, генерируют новые идеи и инициативы по вопросам развития цифровых технологий и инноваций. В 2018 и 2019 годах в форуме приняли участие 280 IT-компаний из 30 стран мира, 127 спикеров, 50 венчурных инвесторов. По итогам проведения форумов IT-cтартапам удалось привлечь инвестиции на сумму 1,2 млрд. тенге.





