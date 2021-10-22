Cудоисполнитель продал заложенное имущество банку в Алматы

В Алматы судоисполнитель заложил в банке имущество одного из супругов по кредитным обязательствам. Мнения второго супруга они не спросили, сообщает zakon.kz.

Дело было рассмотрено Алатауским районным судом. Иск к банку, частному судебному исполнителю и второму супругу был рассмотрен. Торги по реализации имущества должника и договора купли-продажи были признаны недействительными.

Иск был мотивирован тем, что при обращении взыскания на имущество не выделена его доля в общем совместном имуществе супругов.

Вступившими в законную силу судебными актами договор о залоге, заключенный между заемщиком В. и банком, признан частично недействительным в части ½ доли, принадлежащей истцу А. Несмотря на эти обстоятельства, судебный исполнитель обратил взыскание и реализовал имущество в целом без учета преимущественной покупки долевого участника имущества. пресс-служба Алатауского районного суда