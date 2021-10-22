Подписан приказ об обязательной вакцинации детей против COVID-19 – новый фейк в Казнете

В Казнете распространяют фейк о том, что министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой подписал приказ об обязательной вакцинации детей против COVID-19, передает zakon.kz.

Автор публикации отмечает, что якобы подписан Кодекс о здоровье, который подразумевает обязательное прививание детей от COVID-19 без ведома их родителей.

Данную информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, заявив, что подобного приказа нет.

В настоящее время проведен расчет объема необходимой вакцины и обеспечения условий холодовой цепи (для вакцины Pfizer необходимо соблюдение ультранизкого температурного режима – минус 60-90 градусов Цельсия). Ориентировочное время поступления вакцины для вакцинации подростков – вторая декада ноября текущего года. Необходимо отметить, что вакцинация лиц указанных групп будет осуществляться только после информированного добровольного согласия прививаемых. А вакцинация подростков – только по согласию родителей или официальных представителей, – сообщил Stopfake.kz официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Стоит отметить, что главный санитарный врач страны Ерлан Киясов утвердил методические рекомендации по вакцинации населения против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer.

В постановлении говорится, что на первом этапе препарат получат подростки в возрасте от 12 до 18 лет, а также беременные и женщины в период лактации.