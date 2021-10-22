ДЧС Нур-Султана обратился к горожанам с предупреждением

В городе Нур-Султан объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", 23 октября ожидается порывистый юго-западный ветер.

В период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

На строительных объектах рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112". пресс-служба ДЧС города Нур-Султан