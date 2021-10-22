Правительство Люксембурга запускает процесс легализации марихуаны

Власти Люксембурга подготавливают законодательную базу, которая позволит гражданам государства выращивать марихуану для употребления в личных целях, передает zakon.kz.

Как отмечается в заявлении правительства страны, основной целью является регулирование потребления марихуаны.

Семена конопли будет разрешено приобретать в магазинах на территории Люксембурга, импортировать из-за рубежа или покупать онлайн, пишет портал Euractiv.com, цитируя слова сопредседателя партии "Зеленых" Люксембурга Мери Сехович.

Подчеркивается, что запрет на употребление марихуаны в общественных местах, а также на торговлю продуктами переработки ее семян сохранится. Количество марихуаны не должно превышать трех граммов, иначе человек будет задержан, а нарушение порядка будет рассматриваться "как проступок, а не уголовное преступление".

По словам Сеховича, санкция будет сравнима со штрафом за превышение скорости – около €145.

Люксембург станет первым государством Евросоюза, который решил легализовать выращивание и потребление марихуаны в личных целях. В соответствии с соглашением коалиционного правительства на 2018-2023 годы меры по легализации каннабиса направлены на борьбу с нелегальным оборотом марихуаны.