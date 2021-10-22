Инцидент с падением конструкции на женщину прокомментировали в полиции

Падение металлоконструкции с крыши бизнес-центра по улице Сығанақ на женщину, прокомментировали в полиции, сообщает zakon.kz.

Сообщение об инциденте поступило на канал "102" 22 октября текущего года в 13:00. 56-летняя женщина получила травму вследствие падения металлического купола из-за сильного порыва ветра.

По данному факту Управлением полиции района "Есиль" начато досудебное расследование по ст.306 УК РК, назначены необходимые экспертизы. пресс-служба ДП Нур-Султана