МВД РК обратилось к казахстанским водителям

В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается похолодание, усиление ветра, на дорогах возможна гололедица, сообщает zakon.kz.

Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции. Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий.

Обращать внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта. С наступлением осенне-зимнего периода вождение становится более опасным. В это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге. пресс-служба МВД РК